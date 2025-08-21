Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 21.8.2025 21:12

Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 23 Ağustos Cumartesi günü evinde Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA
Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 23 Ağustos Cumartesi günü evinde Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam etti.

Hücum organizasyonlarıyla tamamlanan antrenmanda yeni transfer Luis Perez de ilk kez takımla çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz