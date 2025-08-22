Başakşehir evinde takıldı!

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play- Off turu ilk maçında evinde Universitatea Craiova'ya yenilerek avantaj yitirdi. 2. Ön Eleme Turu'nda C.More'yi, 3. Eleme Turu'nda Norveç ekibi Viking'i geride bırakan temsilcimiz, Rumen ekibi Universitatea Craiova'yı konuk etti. İlk yarıda iki takım da dengeli oyunu tercih ederken konuk ekip, 45+2'de ağlarımızı buldu. Bir dönem G.Saray forması da giyen Cicaldau, takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda beraberliği bulmak için saldıran Başakşehir, 61'de Carlos Mora'ya engel olamadı ve skor 2-0'a geldi. Temsilcimiz, Ebosele ile 87'de farkı azaltsa da tur umudunu Romanya'daki maça bıraktı.



FİLİSTİN'E BÜYÜK DESTEK

BAŞAKŞEHiR Fatih Terim Stadı'nda, İsrail'in Filistin'deki soykırımına büyük tepki vardı. Tribünlere açılan dev pankartlarda "Birleşmiş sesler sessizliği sallayabilir, insanlığa karşı suçları durdurun" ifadeleri yer alırken taraftarlar da tezahüratlar ile tepki gösterdi.