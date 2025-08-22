Göztepe çıkışını sürdürüyor! Karagümrük’ü 2 golle geçtiler...

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı İzmir ekibi 2-0 kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Olaitan ve 65. dakikada Janderson kaydetti. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı takım ligde 2. galibiyetini aldı ve puanını 7'ye çıkardı. Fatih Karagümrük ise henüz puanla tanışamadı.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Konyaspor'u ağırlayacak. Karagümrük ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.