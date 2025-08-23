Iğdır FK ile Vanspor yenişemedi

Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Seyfettin Alper Yılmaz, Mücahid Adem Çelebi, Burak Sami Şad
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Gökcan Kaya, Conte, Burak Bekaroğlu, Caner Cavlun (Dk. 80 Ali Yaşar), Eyüp Akcan, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 80 Eysseric), Ahmet Emin Engin (Dk. 90+1 Serkan Asan), Ali Kaan Güneren (Dk. 70 Avramovski), Fofana (Dk. 70 Camara), Bruno
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici, Erdi Dikmen, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Erdem Seçgin (Dk.72 Mert Çölgeçen), Mehmet Özcan, Regis (Dk. 72 Mehmet Manış), Ramirez (Dk. 61 Faruk Can Genç), Traore (Dk. 60 Jefferson), Vlachomitros (Dk. 83 Bekir Can Kara), Cedric
Sarı kartlar: Dk. 17 Traore, Dk. 80 Faruk Can Genç (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 25 Burak Bekaroğlu, Dk. 45+7 Caner Cavlun, Dk. 82 Conte (Alagöz Holding Iğdır FK)