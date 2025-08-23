Rıdvan yuvaya döndü

Sol beke haziran ayında David Jurasek takviyesi yapan ancak Çek yıldızdan istediği verimi alamayan Beşiktaş, bir süredir gündeminde bulunan eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı yeniden renklerine bağladı.Lille ve Gent'in de ilgilendiği Rıdvan'ın yeniden Milli Takım forması giyebilmek adına Türkiye'ye döndüğü öğrenildi. Beşiktaş, altyapısından yetişen Rıdvan'ı 3 sezon önce 4 milyon Euro'ya Rangers'a göndermişti.