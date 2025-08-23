‘Senden futbolcu olmaz’ dendi makineye dönüştü!

Transfer döneminde defansı, hücumu ve kanatları sağlama alan F.Bahçe, bir hamle de ön liberoya yaptı ve West Ham United'dan Edson Alvarez'i kadrosuna kattı. 1 yıllığına kiralanan Meksikalı'nın hikâyesi filmleri aratmıyor. '27 yaşındaki yıldız, "Senden olmaz" diyenlere kariyeriyle cevap verdi. İşte Alvarez'in ilham kaynağı olacak hayatı… Meksika'da yerel takımlara forma üreten bir ailenin oğlu Alvarez. Futbola 9 yaşında Pachuca altyapısında başladı. Burada ailesinden uzakta eğitim alırken 4 senenin sonunda "Kısa boylusun ve yetersizsin. Senden futbolcu olmaz" denilerek gönderildi. 1 yıl boyunca futbolla ilişkisini kesti. Ailesi ve arkadaşlarının ısrarı sonucu tekrar başlarken babası Alvarez'i, Club America'ya götürdü. Üstün yeteneğiyle alt yaş kategorilerini bir bir tırmandı. Enerjisi ve gücüyle 'Makine' lakabını aldı, boyu da 1.90 cm'ye ulaştı.

YENİ DOĞAN KIZIYLA ARASINA YASALAR GİRDİ

2017'de A Takım'a çıkarken 20 yaşında 2018 Dünya Kupası'nda Meksika Milli Takımı ile boy gösterdi. Alvarez, dev turnuvanın ardından 2019'da 15 milyon Euro'ya Ajax'a gitti. Gitmeden kız arkadaşı Sofia Toache ile o sene Valentina adında kızı doğdu. Ancak Hollanda yasalarına göre ikili, 21 yaşında evli olmadıkları için beraber yaşayamadı. Alvarez, bu süreçte sürekli ailesini görmek için Hollanda-Meksika arasında mekik dokudu. 2023'te ise West Ham'a transfer oldu. Ada'da 2 sene boyunca 73 maçta oynayarak istikrar gösterdi. Meksika Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapıyor.

YETİŞ AMİGO!

F.BAHÇE'NİN yeni transferi Edson Alvarez dün ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Lisans işlemleri bugün 21.30'a kadar tamamlanırsa Meksikalı yıldız, Kocaelispor maçı kadrosunda yer alacak. Kanarya, West Ham'a 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncunun zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ise 22 milyon Euro…

5 MADDEDE ALVAREZ

1- KARİYERİNDE ön liberoda 201, stoperde 84, sağ bekte 10, 8 numarada ise 2 karşılaşmada forma giydi.

2- A TAKIM'DA Club America, West Ham ve Ajax'ta 331 maçta oynadı. Ağları 13 kez sarsarken 10 da asist gerçekleştirdi.

3- KAS yaralanması, diz, üst adale yırtığı ve bel sakatlığı geçirdi. 11 müsabakada forma giyemedi.

4- MAYIS 2024'te 35 milyon Euro ile piyasa değerinin zirvesine çıktı. Şu anda ise 25 milyon Euro değeri bulunuyor.

5- MEKSİKA Milli Takımı'nda 93 karşılaşmada fileleri 7 kez havalandırdı.