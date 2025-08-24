Adı Süper Lig ekipleriyle anılıyordu! Jonathan Rowe imzayı attı...

İtalya ekibi Bologna, Fransa'nın Olimpik Marsilya takımından Jonathan Rowe'u kadrosuna kattı.

Bologna Kulübü, 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusuyla sözleşme imzalandığını duyurdu. İtalya basınında, transferin 19,5 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerine Norwich City'de başlayan Rowe, geçen yıl kiralık oynadığı Marsilya'ya sezon başında bonservisiyle transfer olmuştu. Genç futbolcu, Marsilya kariyerinde 31 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

SÜPER LİG EKİPLERİYLE ANILIYORDU

Marsilya, Rennes ile oynanan maçın ardından soyunma odasında kavga eden Adrien Rabiot ile Rowe'u "kabul edilemez davranışlar" sergilemeleri nedeniyle transfer listesine koymuştu.

Genç yıldızın adı Süper Lig ekipleriyle de anılıyordu.