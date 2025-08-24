Sezon sonuna kadar VAR’da Türkler olacak

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasıyla beraber özellikle VAR odasından gelen yanlış kararlar yine kamuoyunda tartışmaya yol açmıştı. Bilindiği gibi geçen dönem VAR odasında yabancı hakemler görev yapmış, onların da kararları çoğu zaman tartışma konusu olmuştu.Fakat ligin ilk iki haftasında yaşanan VAR hatalarının ardından gündeme tekrar yabancı hakemler geldi. Özellikle kulüplerinsöylemleri sık sık konuşulmaya başlandı. Fakat Türkiye Futbol Federasyonu buna son noktayı koydu.Özetle VAR odasında federasyonun aldığı karar gereği sezon sonuna kadar Türk hakemler görev yapmaya devam edecek.