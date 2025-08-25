A Milli Futbol Takımı’nın İspanya maçı öncelikli biletleri satışta!

FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, 7 Eylül Pazar günü İspanya'yı konuk edecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak.
Maçın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı. Müsabakanın bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.
İspanya maçının genel bilet satışları ise yarın saat 16.00'da başlayacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Güney Üst: 900 TL
Kuzey Üst: 900 TL
Güney Alt: 900 TL
Kuzey Alt: 900 TL
Doğu Üst Köşe Bloklar: 1250 TL
Batı Üst Köşe Bloklar: 1250 TL
Doğu Üst Orta Bloklar: 1500 TL
Doğu Alt Köşe Bloklar: 1750 TL
Batı Alt Köşe Bloklar: 1750 TL
Doğu Alt Orta Bloklar: 2000 TL
Batı Üst VIP: 3000 TL
Batı Alt VIP: 3000 TL