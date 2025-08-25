İskender Günen, Trabzonspor - Antalyaspor maçını yorumladı: "3 haftada 9 puan önemli"

İki kenarda, solda Mustafa, sağda Zubkov öne çıkan oyuncular. Özellikle Zubkov ayağına aldığı her topta rakibe sorunlar yaratan bir isim. Duran topta ilk yarıda Savic'le gelen gol… Daha farklı bir sonuçla soyunma odasının yolunu tutabilecek pozisyonlar vardı. İkinci yarıysa orta alanda Folcarelli'nin çıkıp Mendy'nin girmesiyle ilk yarıya göre çok daha farklı ve sorunların olduğu bir yapı ortaya çıktı.