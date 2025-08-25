Joao Pereira: Bizim açımızdan zor bir gece olacak

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu.

Mücadele sonrası Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta oynadıkları Çaykur Rizespor maçına göre daha iyi oynadıklarını söyleyen Pereira, "Maalesef iyi pozisyon almamıza rağmen ilk dakikada kalemizde bir gol gördük. Bizim açımızdan zor bir gece olacak. Oyuncularım geçen haftadan beri çok çalıştılar. Geçen maça göre daha iyi oynadılar. Daha sonra iyi oyunumuzun sonucunda net bir penaltı kazandık. Beraberliği yakaladıktan sonra dengede kalmamız gerekiyordu. Maalesef bu maçta yapmamamız gereken iki hatayla bitirdik. Takımımda iyi gördüğüm şeyler var. Daha fazla pozisyona girdik ve daha iyi oynadık. Bir golümüz ofsayt dolasıyla sayılmadı. Oyunun son bölümünü domine ettik" ifadelerini kullandı.

