Onuachu’ya koruma!

Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu, sezona sakatlık sorunu nedeniyle istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Bir önceki hafta oynanan Kasımpaşa maçında iğneyle oynayan Nijeryalı golcü, Antalyaspor müsabakasında da tam hazır olmadan sahada yer aldı. Teknik ekip, oyuncunun henüz yüzde 50 kapasiteyle oynadığına vurgu yapsa da Onuachu daha fazla süre almak ve gollerle katkı yapmak istiyor. Onuachu'nun, Samsunspor ile oynanacak maça kadar sakatlık sorununu atlatacak bir programa tabi tutulması sağlanacak.