Ayrılmak isteyen Liva’ya 11 sürprizi!

Sarı-lacivertli ekipte mutsuz olduğu ve kendisine kulüp aradığı konuşulan Dominik Livakovic, dün sürpriz şekilde eldivenleri giydi. Teknik direktör Jose Mourinho, Kocaelispor karşılaşmasında barajı hatalı kurdurduğu eleştirileri yapılan İrfan Can Eğribayat'ı kesip ilk 11'de Hırvat file bekçisine şans verdi. Fenerbahçe formasıyla son maçını geçen sezon Süper Lig'in 36. haftasında ikas Eyüpspor'a karşı oynayan Livakovic, 7 resmi müsabakanın ardından yeniden formasına kavuştu. Bu arada forvette Jhon Duran'ı kenara alan Portekizli çalıştırıcı, Anderson Talisca'yı as kadroda oynattı.

AMRABAT'A TEPKI!

Benfica karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve 45 dakika sahada kalan Amrabat, performansıyla taraftarı kızdırdı. Çok top kaybı yapan ve girdiği 6 ikili mücadelenin 3'ünü kaybeden, bir de sarı kart gören Faslı orta saha, ikinci yarıda yerini İsmail'e bıraktı.