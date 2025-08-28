Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Singo tamam! Aslan Ederson’a alternatif buldu…

Lige fırtına gibi bir giriş yapan Galatasaray, transfer döneminde de taraftarını memnun etmeye devam ediyor. Önce Sane ardından Osimhen ile gövde gösterisi yapan aslan, son olarak Wilfried Singo ismini de bitirdi. Öte yandan Yves Bissouma transferini de bitirme aşamasına gelen Galatasaray, kaleci de alıp transferi kapatmak istiyor.
SANE HAZİRAN'DA BİTTİ
Galatasaray, henüz daha Haziran ayında dünyaca ünlü yıldız Leroy Sane'yi bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Yıldız futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sane'nin ardından transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden aslan, kiralık aşkı Victor Osimhen'i de rekor bir bonservis bedeli ile kadrosuna kattı.
WİLFRİED SİNGO TAMAM
Aslan bu iki transferin ardından hem sağ bek hem de stoper mevkiinde oynayabilen Wilfried Singo'yu kadrosuna kattı. Galatasaray'ın Singo için 30 milyon Euro bonservis ve 5 milyon euro'da bonus vereceği konuşuluyor.
Monaco ile toplamda 60 maça çıkan Singo 4 gol atıp 4 asist yaptı.
GÖZLER BISSOUMA'DA
Galatasaray Lemina'ya alternatif oluşturmak amacıyla, rotasını Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Malili yıldız Yves Bissouma'ya çevirdi.
Aslan, 28 yaşındaki futbolcunun transferinde mutlu sona yaklaştı. Bissouma kariyerine İngiltere'de devam etmek istese de Cimbom'un, iyi bir maaş teklifiyle oyuncuyu ikna ettiği bildirildi.
Sarı-kırmızılı takımın oyuncuya vereceği bu rakamın 3 milyon Euro seviyelerinde olduğu öğrenildi. Ayrıca Galatasaray'ın, Tottenham ile de pazarlıklarını sürdürdüğü ve görüşmelerin kiralık + satın alma opsiyonlu transfer üzerinden devam ettiği aktarıldı.
EDERSON VE LAMMENS GÜNDEMDE
Sarı-kırmızılılar, kaleci transferi için ise Manchester City'den Ederson ve Antwerp'ten Senne Lammens ile görüşüyor. Ederson'un kulübü Manchester City'den ayrılacağına kesin gözüyle bakıldığı ifade ediliyor.
Belçika ekibinin 20+5 milyon euro talep ettiği 23 yaşındaki file bekçisi için Manchester United'ın 17+3 milyon euro önerdiği, Galatasaray'ın ise Antwerp'in istediği rakamı ödemeye hazır olduğu öğrenildi.
Takvim'in haberine göre, Manchester United oyuncuya yıllık 1.2 milyon euro, Cimbom ise 2,5 milyon euro önerdi.