Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Singo tamam! Aslan Ederson’a alternatif buldu…

Belçika ekibinin 20+5 milyon euro talep ettiği 23 yaşındaki file bekçisi için Manchester United'ın 17+3 milyon euro önerdiği, Galatasaray'ın ise Antwerp'in istediği rakamı ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

Takvim'in haberine göre, Manchester United oyuncuya yıllık 1.2 milyon euro, Cimbom ise 2,5 milyon euro önerdi.