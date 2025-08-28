Thomas Reis: Sonuçtan ötürü hayal kırıklığı içerisindeyim

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında sahasında karşılaştığı Panathinaikos ile golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu. Avrupa Ligi'nden elendikleri için üzgün olduklarını dile getiren Reis, "Sonuçtan ötürü hayal kırıklığı içerisindeyim. Daha iyi bir sonuç alabilirdik. Takımımın gösterdiği performanstan ve oyunculardan memnunum. Maçı kazanmak istedik. İlk yarıda çok net fırsatlar yakaladık ama gole çeviremedik. Pazar günü oynayacağımız Trabzonspor maçına hazırlanacağız. Bugün elimizden gelen her şeyi yaptık ama başaramadık" dedi.

Transfer konusuna da değinen Thomas Reis, "Transfer konusunda yönetimle konuşuyoruz. 1 ya da 2 transfer daha yapmak istiyoruz. Bugün forvet anlamında istediğimiz performansı alamadık. Forvetlerin gösterdiği performanstan bugün için mutlu değildim. Zaten ofansif opsiyonlarımız kısıtlı. Muja da ayrıldı. Bu nedenle daha fazla ofansif oyuncuya ihtiyacımız var" diye konuştu.

