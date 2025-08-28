Lausanne maçı öncesi Paulista ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk dakikadan itibaren rakibi baskı altına alarak oyunu domine etmek istediklerini söyledi. Norveçli hoca, "Neye ihtiyacımız olduğunu, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Hazır olduğumuzu net bir şekilde söyleyebilirim" dedi. Deneyimli çalıştırıcı, taraftarın sosyal medyadan kendisine destek verdiğinin hatırlatılması üzerine "Benim burada bir ailem var, bunu hissediyorum. 8 ay oldu Beşiktaş'a geleli. Her zaman en iyi sonucu vermek zor olabiliyor ama yeni bir Beşiktaş, yeni bir çağ inşa ediyoruz. Herkes desteklenmeyi sever. Oyuncularım ve ben bu desteği hissetmek için iyi bir performans sergilememiz gerektiğini biliyoruz. Bu da çalışarak olacak" ifadelerini kullandı. Solskjaer, 6 resmi maçta 11 gol yemeleriyle ilgili olarak da "İyi savunma yapamadık. Gelişmek için çabalıyoruz. Umarım Lausanne karşısında hiç gol yemeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

TIAGO DJALO'NUN İMZASI 3 YILLIK

BEŞIKTAŞ, yeni transferi Tiago Djalo'ya imzayı attırdı. KAP'a yapılan bildirimde, 25 yaşındaki stoper ile 3 yıllık kontrat imzalandığı ifade edildi. 1.90'lık Portekizli futbolcu için düzenlenen törende başkan Serdal Adalı da yer aldı.