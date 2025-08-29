Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Al-Musrati ile yollar ayrıldı! İşte yeni adresi...
Giriş Tarihi: 29.8.2025 17:19

Beşiktaş, Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati ile yolların ayrıldığını açıkladı. Tecrübeli oyuncunun yeni adresi ise İtalya oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın 29 yaşındaki orta sahası Ali Mohamed Al-Musrati, İtalya ekiplerinden Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

''Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona FC S.P.A. kulübüyle 2.000.000 Avro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona FC S.P.A. kulübünün 7.000.000 Avro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır.''


Portekiz ekibi Braga'dan 2024 yılında Beşiktaş'a katılan Al-Musrati, siyah-beyazlı ekiple toplamda 38 maça çıktı. Libyalı orta saha bu mücadelelerde 3 gol kaydetti.

