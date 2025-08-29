Beşiktaş’ta Al-Musrati ile yollar ayrıldı! İşte yeni adresi...

Kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

''Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona FC S.P.A. kulübüyle 2.000.000 Avro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona FC S.P.A. kulübünün 7.000.000 Avro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır.''



Portekiz ekibi Braga'dan 2024 yılında Beşiktaş'a katılan Al-Musrati, siyah-beyazlı ekiple toplamda 38 maça çıktı. Libyalı orta saha bu mücadelelerde 3 gol kaydetti.