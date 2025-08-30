8 hocaya 375 milyon TL

Beşiktaş, yollarını ayırdığı teknik adamlarını zengin ediyor. Hoca konusunda bir türlü dikiş tutturamayan siyahbeyazlı takımda bir isim daha sezon sonunu göremedi.2020-21'de Sergen Yalçın ile gelen şampiyonluğun ardından Aralık 2021'de yollarını ayıran siyah-beyazlılar, o günden bu yana hiçbir isimle süreklilik sağlayamadı. Son 4 yılda geçiciler hariç 8 teknik adama veda edilirken kasadan da ciddi tazminat bedeli çıkardı. İstifa eden Önder Karaveli, Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a para ödemeyen Beşiktaş;