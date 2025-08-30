Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gençlerbirliği, M'Baye Niang'ı kadrosuna kattı!
Giriş Tarihi: 30.8.2025 17:44

Gençlerbirliği, M'Baye Niang'ı kadrosuna kattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Senegalli forvet oyuncusu M'Baye Niang'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İHA
Gençlerbirliği, M’Baye Niang’ı kadrosuna kattı!

Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerblirliği'nde yaz transfer sezonu çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, Türkiye'de daha önce Adana Demirspor forması da giyen M'Baye Niang'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Senegal ve Fransa vatandaşlığı bulunan oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

2023-2024 sezonunda ülkemizde Adana Demirspor forması da giyen M'baye Niang, sırasıyla SM Caen, Milan, Montpellier, Genoa, Watford, Torino, Rennes, Al-Ahli, G.Bordeaux, AJ Auxerre, Adana Demirspor, Empoli, Wydad ve Sampdoria takımlarında oynadı.

Senegal Milli Takımı ile 23 maça çıkarak 4 gol 2 asistlik katkı sağlayan M'baye Niang, Fransa Milli Takımı alt yaş kategorilerinde de 9 maça çıkarken 2 gol kaydetti.

Geçen sezonun ikinci yarısında Sampdoria formasıyla 16 maça çıkarak sahada 1.144 dakika kalan Niang, attığı 3 golle takımına katkı sundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlerbirliği, M'Baye Niang'ı kadrosuna kattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz