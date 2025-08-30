Gençlerbirliği, M’Baye Niang’ı kadrosuna kattı!

Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerblirliği'nde yaz transfer sezonu çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, Türkiye'de daha önce Adana Demirspor forması da giyen M'Baye Niang'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Senegal ve Fransa vatandaşlığı bulunan oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

2023-2024 sezonunda ülkemizde Adana Demirspor forması da giyen M'baye Niang, sırasıyla SM Caen, Milan, Montpellier, Genoa, Watford, Torino, Rennes, Al-Ahli, G.Bordeaux, AJ Auxerre, Adana Demirspor, Empoli, Wydad ve Sampdoria takımlarında oynadı.

Senegal Milli Takımı ile 23 maça çıkarak 4 gol 2 asistlik katkı sağlayan M'baye Niang, Fransa Milli Takımı alt yaş kategorilerinde de 9 maça çıkarken 2 gol kaydetti.

Geçen sezonun ikinci yarısında Sampdoria formasıyla 16 maça çıkarak sahada 1.144 dakika kalan Niang, attığı 3 golle takımına katkı sundu.