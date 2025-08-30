Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe’nin yoluna taş koydu
Giriş Tarihi: 30.8.2025

İzmir ekibi, Dennis ile 1-0 öne geçtiği maçın 85. dakikasında sobelendi. Konyaspor’un eşitlik golü Tunahan Taşçı’dan geldi

Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir giriş yapan Göztepe ve Konyaspor'un Gürsel Aksel Stadı'ndaki 4. hafta randevusu 1-1 beraberlikle bitti. Maçın ilk devresi golsüz sona ererken, 49. dakikada Cherni'nin kullandığı köşe atışında kale önüne düşen topu kontrol eden Anthony Dennis attığı golle ev sahibi Göztepe'yi öne geçirdi. Konuk Konyaspor ise 85'te Tunahan Taşçı ile beraberlik golünü kaydetti. Bu gol, İzmir ekibinin bu sezon yediği ilk gol oldu. Göztepe 8, bir maçı eksik Konyaspor ise 7 puana ulaştı.
