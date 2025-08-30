Göztepe’nin yoluna taş koydu

Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir giriş yapan Göztepe ve Konyaspor'un Gürsel Aksel Stadı'ndaki 4. hafta randevusu 1-1 beraberlikle bitti. Maçın ilk devresi golsüz sona ererken,Konuk Konyaspor ise 85'te Tunahan Taşçı ile beraberlik golünü kaydetti.Göztepe 8, bir maçı eksik Konyaspor ise 7 puana ulaştı.