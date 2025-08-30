Göztepe’nin yoluna taş koydu

Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir giriş yapan Göztepe ve Konyaspor'un Gürsel Aksel Stadı'ndaki 4. hafta randevusu 1-1 beraberlikle bitti. Maçın ilk devresi golsüz sona ererken, 49. dakikada Cherni'nin kullandığı köşe atışında kale önüne düşen topu kontrol eden Anthony Dennis attığı golle ev sahibi Göztepe'yi öne geçirdi.
Konuk Konyaspor ise 85'te Tunahan Taşçı ile beraberlik golünü kaydetti. Bu gol, İzmir ekibinin bu sezon yediği ilk gol oldu.
Göztepe 8, bir maçı eksik Konyaspor ise 7 puana ulaştı.