Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İspanya'ya Türkiye maçı öncesi kötü haber
Giriş Tarihi: 30.8.2025 15:30

İspanya'ya Türkiye maçı öncesi kötü haber

İspanya Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Gavi, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve Türkiye maçları öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

AA
İspanya’ya Türkiye maçı öncesi kötü haber

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun sağ dizindeki sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı kaydedildi.

Barcelona Kulübü de Gavi'nin yarın Rayo Vallecano ile oynanacak lig maçında forma giymeyeceğini duyurdu.

Yıldız oyuncu, 2023 yılının kasım ayında da sağ diz ön çapraz bağlarından sakatlanmış ve 11 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Gavi, bu sezon takımının ligde oynadığı Mallorca ve Levante maçlarında sonradan oyuna girmişti.

İspanya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 4 Eylül'de Bulgaristan ve 7 Eylül'de Türkiye ile deplasmanda karşılaşacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
İspanya'ya Türkiye maçı öncesi kötü haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz