Süper Lig: Fatih Karagümrük, Antalyaspor deplasmanında kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul ekibi 2-1 kazandı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada Anıl Yiğit Çınar, 90+3'üncü dakikada ise Daniel Johnson kaydetti. Antalyaspor'un tek sayısı ise 11'inci dakikada Güray Vural'dan geldi.



Bu sonucun ardından Antalyaspor, 6 puanda kalırken, Karagümrük puanını 3 yaptı.



Ligde milli takım arasının ardından Antalyaspor, Samsunspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

MAÇTAN NOTLAR:

1'inci dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında topu alan Tarık Buğra'nın uzaktan sert şutu yandan az farkla auta gitti.

11'inci dakikada Storm'un pasıyla topla buluşan Güray Vural, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

19'uncu dakikada Tiago Çukur'un ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

26'ncı dakikada sağ kanatta kazanılan köşe vuruşunda Storm'un uzak kale direğine doğru ortasına iyi yükselen Giannetti'nin kafa vuruşu yandan az farkla auta gitti.

34'üncü dakikada Güray Vural'ın derinlemesine pasında ceza alanı içerisinde Cvancara'nın kaleciyi geçtikten sonra yaptığı vuruşu çizgi üzerinde Fatih Karagümrük savunması son anda uzaklaştırdı.

42'nci dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Johnson'un penaltı noktasına yerden gönderdiği topta Anıl Yiğit Çınar, yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

49'uncu dakikada Van de Streek'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Abdulkadir Ömür şutunu çekti. Kaleci Grbic, gole izin vermedi.

51'inci dakikada Fatih Karagümrük'te Johnson'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gray'ın vuruşunu kaleci Julian Cuesta kurtardı.

84'üncü dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Johnson'ın vuruşunda, top kaleci Cuesta'nın müdahalesiyle oyun alanına geri döndü.

90+3'üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahası çizgisi sağ çaprazında topla buluşan Atakan Çankaya'nın ortasında arka direkte topla buluşan Johnson kaleci Cuesta'nın sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

Mücadele deplasman ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Corendon Airlines Park Antalya

ANTALYASPOR: Julian Cuesta - Bünyamin Balcı (Dk. 64 Kaluzinski), Giannetti, Dzhikiya (Dk. 75 Hüseyin Türkmen), Paal, Van de Streek, Ceesay, Güray Vural (Dk. 86 Mert Yılmaz), Abdülkadir Ömür (Dk. 64 Saric), Storm, Cvancara (Dk. 86 Poyraz Efe Yıldırım)

FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic - Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Anıl Yiğit (Dk. 90+2 Fatih Kurucuk), Balkovec, Tarık Buğra Kalpaklı (Dk. 71 Çağtay Kurukalıp), Barış Kalaycı (Dk. 90+2 Ugrekhelidze), Johnson, Serginho (Dk. 71 Berkay Özcan), Gray (Dk. 85 Alper Emre Demirol), Tiago Çukur

GOLLER: Dk. 11 Güray Vural (Antalyaspor) - Dk. 42 Anıl Yiğit Çınar, Dk. 90+3 Johnson (Fatih Karagümrük)