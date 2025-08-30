Süper Lig: Gaziantep FK, Kasımpaşa’yı devirdi!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetti.

Karşılaşmayı konuk ekip Gaziantep FK, 3-2 kazandı. Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 13'üncü dakikada Melih Kabasakal, 30'uncu dakikada Christophe Lungoyi ve 74'üncü dakikada Arda Kızıldağ kaydetti.

Kasımpaşa'nın golleri ise 70'inci dakikada Gueye ve 87'nci dakikada penaltıdan Hajradinovic'ten geldi.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, ligde 6 puanla 7. sırada yer alırken, Kasımpaşa ise bir maç eksikle 0 puanda kaldı.



Ligde gelecek hafta Gaziantep FK, Kocaelispor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Karagümrük ile karşılaşacak.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Szalai, Frimpong (Dk. 62 Cafu), Baldursson (Dk. 88 Berk Can Yıldızlı), Fall, Hajradinovic, Atakan Müjde (Dk. 46 Ali Yavuz Kol), Ben Ouanes, Gueye

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Semih Güler, Abena, Arda Kızıldağ, Sorescu, Melih Kabasakal, Ogün Özçiçek, Rodrigues, Kozlowski (Dk. 77 Ndiaye), Maxim (Dk. 90+2 Bacuna), Lungoyi (Dk. 59 Boateng)

Goller: Dk. 13 Melih Kabasakal, Dk. 30 Lungoyi, Dk. 74 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK), Dk. 70 Gueye, Dk. 87 Hajradinovic (Penaltıdan) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 15 Atakan Müjde, Dk. 72 Hajradinovic, Dk. 90+6 Opoku, 90+8 Ali Yavuz Kol (Kasımpaşa), Dk. 53 Mustafa Burak Bozan, Dk. 60 Kozlowski, Dk. 62 Melih Kabasakal, Dk. 83 Semih Güler (Gaziantep FK)