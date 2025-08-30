Trendyol 1. Lig: Manisa FK - Iğdır FK maçında kazanan yok!

Manisa FK, 1. Lig'in 4. haftasında Iğdır FK ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Manisa FK'nin golünü 45+4'üncü dakikada Diony kaydetti. Iğdır FK'de ise fileleri 54'üncü dakikada Avramovski havalandırdı.

Bu sonucun ardından hem Manisa FK hem de Iğdır FK puanını 5'e yükseltti.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Ada İbik, Cissokho, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 76 Herelle), Adekanye (Dk. 90+3 Osman Kahraman), Lindseth, Muhammed Enes Kiprit (Dk. 85 Burak Süleyman), Diony

Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse (Dk. 37 Muhammet Taha Tepe), Gökcan Kaya, Burak Bekaroğlu, Conte, Caner Cavlun, Oğuz Kağan Güçtekin, Ahmet Emin Engin (Dk. 46 Camara), Avramovski (Dk. 80 Özder Özcan), Ali Kaan Güneren (Dk. 37 Eyüp Akcan), Fofana (Dk. 82 Rotariu), Bruno

Goller: Dk. 45+4 Diony (Manisa FK), Dk. 54 Avramovski (Alagöz Holding Iğdır FK)