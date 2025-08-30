UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması fikstürü açıklandı. Devler liginde ilk hafta maçları 16-17 ve 18 Eylül tarihlerinde oynanacak. Galatasaray, ilk hafta maçında 18 Eylül tarihinde deplasmanda Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması fikstürü şu şekilde:
1. HAFTA
16 EYLÜL SALI
Athletic Bilbao - Arsenal
PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise
Juventus - Borussia Dortmund
Real Madrid - Olympique Marsilya
Benfica - Karabağ
Tottenham - Villarreal
17 EYLÜL ÇARŞAMBA
Olimpiakos - Pafos
Slavia Prag - Bodo/Glimt
Ajax - Inter
Bayern Münih - Chelsea
Liverpool - Atletico Madrid
Paris Saint-Germain - Atalanta
18 EYLÜL PERŞEMBE
Club Brugge - Monaco
Kopenhag - Bayer Leverkusen
Eintracht Frankfurt - Galatasaray
Manchester City - Napoli
Newcastle United - Barcelona
Sporting Lizbon - Kairat Almatı
2. HAFTA
30 EYLÜL SALI
Atalanta - Club Brugge
Kairat Almatı - Real Madrid
Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt
Chelsea - Benfica
Inter - Slavia Prag
Bodo/Glimt - Tottenham
Galatasaray - Liverpool
Olimpik Marsilya - Ajax
Pafos - Bayern Münih
1 Ekim Çarşamba
Karabağ - Kopenhag
Union Saint-Gilloise - Newcastle United
Arsenal - Olympiakos
Monaco - Manchester City
Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven
Borussia Dortmund - Athletic Bilbao
Barcelona - Paris Saint-Germain
Napoli - Sporting Lizbon
Villarreal - Juventus
3. HAFTA
21 EKİM SALI
Barcelona - Olympiakos
Kairat Almaty - Pafos
Arsenal - Atletico Madrid
Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain
Kopenhag - Borussia Dortmund
Newcastle United - Benfica
PSV Eindhoven - Napoli
Union Saint-Gilloise - Inter
Villarreal - Manchester City
22 EKİM ÇARŞAMBA
Athletic Bilbao - Karabağ
Galatasaray - Bodo/Glimt
Monaco - Tottenham
Atalanta - Slavia Praha
Chelsea - Ajax
Eintracht Frankfurt - Liverpool
Bayern Münih - Club Brugge
Real Madrid - Juventus
Sporting Lizbon - Olimpik Marsilya
4. HAFTA
4 KASIM SALI
Slavia Prag- Arsenal
Napoli - Eintracht Frankfurt
Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise
Bodo/Glimt - Monaco
Juventus - Sporting Lizbon
Liverpool - Real Madrid
Olympiakos - PSV Eindhoven
Paris Saint-Germain - Bayern Münih
Tottenham - Kopenhag
5 EKİM ÇARŞAMBA
Pafos - Villarreal
Karabağ - Chelsea
Ajax - Galatasaray
Club Brugge - Barcelona
Inter - Kairat Almatı
Manchester City - Borussia Dortmund
Newcastle United - Athletic Bilbao
Olimpik Marsilya - Atalanta
Benfica - Bayer Leverkusen
5. HAFTA
25 EKİM SALI
Ajax - Benfica
Galatasaray - Union Saint-Gilloise
Borussia Dortmund - Villarreal
Chelsea - Barcelona
Bodo/Glimt - Juventus
Manchester City - Bayer Leverkusen
Olimpik Marsilya - Newcastle United
Slavia Prag - Athletic Club
Napoli - Karabağ
26 EKİM ÇARŞAMBA
Kopenhag - Kairat Almatı
Pafos - Monaco
Arsenal - Bayern Münih
Atletico Madrid - Inter
Eintracht Frankfurt - Atalanta
Liverpool - PSV Eindhoven
Olympiakos - Real Madrid
Paris Saint-Germain - Tottenham
Sporting Lizbon - Club Brugge
6. HAFTA
9 ARALIK SALI
Kairat Almaty - Olympiakos
Bayern Münih - Sporting Lizbon
Monaco - Galatasaray
Atalanta - Chelsea
Barcelona - Eintracht Frankfurt
Inter - Liverpool
PSV Eindhoven - Atletico Madrid
Union Saint-Gilloise - Olimpik Marsilya
Tottenham - Slavia Prag
10 ARALIK ÇARŞAMBA
Karabağ - Ajax
Villarreal - Kopenhag
Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain
Bayer Leverkusen - Newcastle United
Borussia Dortmund - Bodo/Glimt
Club Brugge - Arsenal
Juventus - Pafos
Real Madrid - Manchester City
Benfica - Napoli
7. HAFTA
20 OCAK SALI
Kairat Almatı - Club Brugge
Bodo/Glimt - Manchester City
Kopenhag - Napoli
Inter - Arsenal
Olympiakos - Bayer Leverkusen
Real Madrid - Monaco
Sporting Lizbon - Paris Saint-Germain
Tottenham - Borussia Dortmund
Villarreal - Ajax
21 OCAK ÇARŞAMBA
Galatasaray - Atletico Madrid
Karabağ - Eintracht Frankfurt
Atalanta - Athletic Bilbao
Chelsea - Pafos
Bayern Münih - Union Saint-Gilloise
Juventus - Benfica
Newcastle United - PSV Eindhoven
Olimpik Marsilya - Liverpool
Slavia Prag - Barcelona
8. HAFTA
28 OCAK ÇARŞAMBA
Ajax - Olympiakos
Arsenal - Kairat Almaty
Monaco - Juventus
Athletic Bilbao - Sporting Lizbon
Atletico Madrid - Bodo/Glimt
Bayer Leverkusen - Villarreal
Borussia Dortmund - Inter
Club Brugge - Olimpik Marsilya
Eintracht Frankfurt - Tottenham
Barcelona - Kopenhag
Liverpool - Karabağ
Manchester City - Galatasaray
Pafos - Slavia Prag
Paris Saint-Germain - Newcastle United
PSV Eindhoven - Bayern Münih
Union Saint-Gilloise - Atalanta
Benfica - Real Madrid
Napoli - Chelsea