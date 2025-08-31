Amed Sportif Faaliyetler’den 8 gollü galibiyet! Diagne’den hat-trick...

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor'u 8-1 mağlup etti. Konuk ekipte Mbaye Diagne hat-trick yaptı.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Güner Mumcu Taştan, Faruk Yağlı

ADANA DEMİRSPOR: Deniz Dönmezer - Kadir Karayiğit, Ali Fidan, Ali Arda Yıldız, Osman Kaynak (Dk. 67 Yücel Gürol), Caner Kaban, Ahmet Bolat (Dk. 67 Mert Menemencioğlu), Enes Erol (Dk. 81 Samet Duyur), Kürşat Türkeş Küçük (Dk. 59 Sefa Gülay), Gökdeniz Tunç (Dk. 59 Ahmet Yılmaz), Ozan Demirbağ

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler (Dk. 78 Bartu Kaya), Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Celal Hanalp, Sinan Kurt, Aytaç Kara (Dk. 75 Çekdar Orhan), Emrah Başsan (Dk. 64 Adama Traore), Dia Saba (Dk. 75 Mosquera), Fernando (Dk. 63 Gyan), Diagne

SARI KARTLAR: Enes Erol, Ali Fidan (Adana Demirspor) - Adama Traore (Amed Sportif Faaliyetler)

GOLLER: Dk. 28 Ahmet Bolat (Adana Demirspor) - Dk. 18 ve Dk. 45+4 Fernando, Dk. 36, Dk. 85 (P) ve Dk. 90 Diagne, Dk. 49 Emrah Başsan, Dk. 62 Dia Saba, Dk. 71 Adama Traore (Amed Sportif Faaliyetler)

MAÇTAN DAKİKALAR

18'inci dakikada Murat Uçar ortasında arka direkte Diagne'nin içeri çevirdi. Fernando'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

28'inci dakikada Caner'in pasında topu alan Ahmet, ceza alanı sağ çaprağından ilerleyerek önünü boşalttı. Ahmet'in şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.

36'ncı dakikada konuk ekip yeniden öne geçti. Murat'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

45+4'üncü dakikada Murat Uçar'ın ortasında Fernando yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-3.

49'uncu dakikada konuk ekip bir gol daha buldu. Dia Saba pasıyla sağ kanatta topla buluşan Murat ortasını yaptı. Emra Başsan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-4.

62'nci dakikada Aytaç'ın ceza sahası içine çevirdiği topu alan Dia Saba yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-5.

71'inci dakikada Kadir'in kaleci Deniz'e atmak istediği top kısa düştü. Topu kapan Gyan, ortasını yaptı. Adama Traore'in vuruşunda savunmanın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-6.

82'nci dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Moreno, Ali Fidan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ömer Faruk Gültekin penaltı noktasını gösterdi.

85'inci dakikada penaltı için topun başına geçen Diagne topu ağlara gönderdi: 1-7.

90'ıncı dakikada Murat Uçar'ın ceza sahasına yerden pasında Diagne arka direkte boş kaleye şutunu çekti. Top ağlarla buluştu: 1-8.

