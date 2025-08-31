Edson Alvarez: Katkı sağlamaya geldim

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Meksikalı futbolcu, "Önemli bir galibiyet elde ettik. Takım ve bireysel olarak geliştireceğiniz şeyler vardır. En iyi performansımdan uzaktayım. Galibiyetten ötürü mutluyum. Yolumuza devam edeceğiz' dedi.

''DİNLENMEYE GELMEDİM''

Edson Alvarez, "Oyuncularımızın hepsi iyi. Ben de katkı sağlamaya geldim, dinlenmeye gelmedim! Biz bir aileyiz, herkes elinden gelenin en iyisini yapacak. Kendi oyun stilim hakkında şunu söyleyebilirim; defansif olarak kuvvetliyim ama toplu oyunu, gol atmayı çok severim. Takım arkadaşlarımı tanıdıkça ben onları, onlar beni yukarıya çıkaracaktır'' ifadelerini kullandı.