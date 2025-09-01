Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş, Jean Onana'yı Genoa'ya kiraladı!
Giriş Tarihi: 1.9.2025 16:04 Son Güncelleme: 1.9.2025 16:08

Beşiktaş, Jean Onana'yı Genoa'ya kiraladı!

Beşiktaş, Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'nın Genoa'ya kiralandığını duyurdu.

İşte siyah-beyazlılardan yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcumuz Jean Onana'nın 2025-26 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi hususunda Genoa CFC ile anlaşmaya varılmıştır. Jean Onana'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

16 MAÇA ÇIKTI

2023 yazında Beşiktaş'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla 16 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.

