Beşiktaş, Jean Onana’yı Genoa’ya kiraladı!

Beşiktaş, Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'nın Genoa'ya kiralandığını duyurdu.

İşte siyah-beyazlılardan yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcumuz Jean Onana'nın 2025-26 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi hususunda Genoa CFC ile anlaşmaya varılmıştır. Jean Onana'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.