Beşiktaş, Jean Onana’yı Genoa’ya kiraladı!

Beşiktaş, Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'nın Genoa'ya kiralandığını duyurdu.
İşte siyah-beyazlılardan yapılan açıklama:
Profesyonel futbolcumuz Jean Onana'nın 2025-26 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi hususunda Genoa CFC ile anlaşmaya varılmıştır. Jean Onana'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
16 MAÇA ÇIKTI
2023 yazında Beşiktaş'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla 16 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.