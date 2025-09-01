Carlos Cuesta, imza için Brezilya’da!

''UMARIM HER ŞEY ÇOK ÇABUK OLUR...''

26 yaşındaki stoper, Vasco da Gama her konuda ile anlaşma vardı. Brezilya'ya indiği anlarda yaptığı açıklamada "Rio'ya gelip Vasco ile her şeyi kazanmak için burada olmaktan mutluyum. Umarım her şey çok çabuk olur da antrenmanlara başlayabilirim" ifadelerini kullandı.

Cuesta, geride bıraktığımız sezonun devre arasında 8 milyon Euro karşılığında Genk'ten transfer edilmişti.