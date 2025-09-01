Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Carlos Cuesta, imza için Brezilya'da!
Giriş Tarihi: 1.9.2025 12:11

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Carlos Cuesta, Vasco da Gama ile sözleşme imzalamak üzere Brezilya'ya gitti. Cuesta'nın ilk sözleri ise "Rio'da olmaktan dolayı çok mutluyum" oldu.

Galatasaray'da ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Elias Jelert'in ardından Carlos Cuesta'yı da vedalaşmaya hazırlanıyor.

''UMARIM HER ŞEY ÇOK ÇABUK OLUR...''

26 yaşındaki stoper, Vasco da Gama her konuda ile anlaşma vardı. Brezilya'ya indiği anlarda yaptığı açıklamada "Rio'ya gelip Vasco ile her şeyi kazanmak için burada olmaktan mutluyum. Umarım her şey çok çabuk olur da antrenmanlara başlayabilirim" ifadelerini kullandı.

Cuesta, geride bıraktığımız sezonun devre arasında 8 milyon Euro karşılığında Genk'ten transfer edilmişti.

