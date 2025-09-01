Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Ederson, İstanbul'da!
Giriş Tarihi: 2.9.2025 01:36 Son Güncelleme: 2.9.2025 01:49

Fenerbahçe'nin Manchester City'den kadrosuna katmaya hazırlandığı Brezilyalı kaleci Ederson, transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a geldi.

Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe, bir yıldız transferini daha bitirdi. Sarı-lacivertlilerin, her konuda anlaşmaya sağladığı Brezilyalı file bekçisi Ederson, İstanbul'a geldi.

Brezilyalı kaleci, havalimanında kendisini karşılayan taraftarları selamladı. Tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak.

Manchester City'nin bu sezon ligde oynadığı 3 maçta da süre bulamayan Ederson, 2017 yılından bu yana İngiliz ekibinde forma giyiyor.

Ederson'un, güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

