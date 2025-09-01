Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Ederson, İstanbul’da!

Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe, bir yıldız transferini daha bitirdi. Sarı-lacivertlilerin, her konuda anlaşmaya sağladığı Brezilyalı file bekçisi Ederson, İstanbul'a geldi.

Brezilyalı kaleci, havalimanında kendisini karşılayan taraftarları selamladı. Tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak.

Manchester City'nin bu sezon ligde oynadığı 3 maçta da süre bulamayan Ederson, 2017 yılından bu yana İngiliz ekibinde forma giyiyor.

Ederson'un, güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.