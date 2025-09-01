Vaclac Cerny, Beşiktaş için İstanbul’da!

Avrupa'ya erken veda eden Beşiktaş'ta beklenen kanat transferi gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, bonservisi Wolfsburg'da olan Vaclac Cerny'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Alman ekibi ile anlaşmaya varılmasının ardından 27 yaşındaki kanat oyuncusu, İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı. Çekyalı futbolcuyu taşıyan uçak 23.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Vaclac Cerny, "Burada oynamak için sabırsızlıkla bekliyorum. Burada olmak bana çok şey ifade ediyor" açıklamasında bulundu.

Cerny'nin yarın sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.