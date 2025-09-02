A Milli Takım’da Gürcistan mesaisi sürüyor!

A Milli Takım'da Gürcistan mesaisi devam etti.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, dün akşamki antrenmana katılmayan Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Yusuf Akçiçek de yer aldı.

Fitness salonunda idman hazırlığı yapan oyuncular daha sonra sahaya geldi. Isınma hareketlerinin ardından, top kapma ve taktik çalışmaları yapıldı. Son bölümde ise taktik oyun oynandı. A Milli Takım'ın bugünkü antrenmanını TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da izledi.

HAZIRLIKLAR YARIN SÜRECEK

A Milli Takım, Gürcistan - Türkiye karşılaşması öncesindeki resmi antrenmanını yarın saat 11.15'te Riva'da gerçekleştirecek. Bu çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak. A Milli Takım kafilesi, saat 16.00'da ise İstanbul Havalimanı üzerinden maç için uçakla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e yolculuk edecek.

BASIN TOPLANTISI 19.00'DA

Ay-Yıldızlılar, Tiflis'e inişi takiben müsabakanın oynanacağı Tiflis'teki Boris Paichadze Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir oyuncu, saat 20.00'de (TSİ 19.00) statta bir basın toplantısı düzenleyecek.