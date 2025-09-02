Beşiktaş, Keny Arroyo’nun ayrılığını açıkladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşti. Kara Kartal, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo'nun ayrılığını duyurdu.
İŞTE YENİ ADRESİ
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama, ''Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo'nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız'' ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş, Arroyo'nun bonservisinin %50'sini Independiente'den yaklaşık 5.7 milyon Euro karşılığında satın alınmıştı.
19 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı ekiple 14 maça çıktı ve 2 kez fileleri sarstı.