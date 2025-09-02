Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş, Keny Arroyo'nun ayrılığını açıkladı!
Giriş Tarihi: 2.9.2025 14:34 Son Güncelleme: 2.9.2025 14:40

Beşiktaş, Keny Arroyo'nun ayrılığını açıkladı!

Beşiktaş, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo ile yollarını ayırdı. İşte 19 yaşındaki oyuncunun yeni adresi...

Beşiktaş, Keny Arroyo’nun ayrılığını açıkladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşti. Kara Kartal, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo'nun ayrılığını duyurdu.

İŞTE YENİ ADRESİ

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama, ''Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo'nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız'' ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Arroyo'nun bonservisinin %50'sini Independiente'den yaklaşık 5.7 milyon Euro karşılığında satın alınmıştı.

19 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı ekiple 14 maça çıktı ve 2 kez fileleri sarstı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş, Keny Arroyo'nun ayrılığını açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz