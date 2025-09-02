Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, kendisini Galatasaray'a bağlayan resmi imzayı atmasının ardından duygularını Galatasaray YouTube Kanalı'na aktardı.

İlkay Gündoğan, "Çok mutluyum. İlk kez formayı giymek gerçekten güzel bir his. Dört gözle bu formayla başarı kazanmaya hazırım. Çocukken Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde televizyonda izliyordum. Hep bir hayal kuruyordum. Belki bir gün bana da nasip olur diye. O gün inşallah yakında gelecek. Umarım ki iyi futbol oynayarak, taraftarımıza zevk vererek başarılı olacağız." dedi.

Gündoğan, "Bana gösterdiğiniz sevgiden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray ailesinin bir parçası olmak çok özel bir duygu. Bizi tüm sezon boyunca en iyi şekilde destekleyin. Biz sahada sizin hırsınızı hissedersek daha çok geri vereceğiz. İnşallah beraber çok büyük başarılara imza atacağız." diye konuştu.