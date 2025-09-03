Jose Mourinho’dan sürpriz açıklama! Yapılan teklifi açıkladı...

SÜRPRİZ AÇIKLAMA

İngiltere Premier Lig'de Nottingham Forest'ın Mourinho'ya ciddi bir ilgisinin olduğu öne sürülürken, deneyimli çalıştırıcıdan sürpriz bir açıklama geldi.

Cairo 24'te yer alan habere göre, Mısır ekibi Al-Ahly, Jose Mourinho'ya teklifte bulundu.

''KİBARCA İLGİLENMEDİĞİMİ BİLDİRDİM''

Portekizli teknik adam bu teklifle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Onlara kibarca şu anda ilgilenmediğimi bildirdim." ifadelerini kullandı.