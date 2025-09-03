Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası: Fethiyespor, Söke 1970 Spor Kulübü'nü eledi!
Giriş Tarihi: 3.9.2025 21:59

Ziraat Türkiye Kupası: Fethiyespor, Söke 1970 Spor Kulübü'nü eledi!

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Fethiyespor evinde, Söke 1970 Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

İHA
Ziraat Türkiye Kupası: Fethiyespor, Söke 1970 Spor Kulübü’nü eledi!

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde Fethiyespor ile Söke 1970 Spor Kulübü kozlarını paylaştı. Fethiye Şehir Stadı'nda oynanan maçı, ev sahibi 2-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Fethiyespor, kupada bir üst tura çıktı.

Stat: Fethiye Şehir

Fethiyespor: Hakan, Şahan, Serdar Ümit, Mehmet Kaan (Arda dk. 71), Oğuz, Onur (Emre dk. 60), Uğur (Serdarcan dk. 60), Nurettin (Bera dk. 84), Cihan (Berat dk. 71), Muhammet Raşit, Muhammet Enes

Söke 1970 Spor Kulübü: İbrahim (Güray dk. 89), Ali Arda (Fatih dk. 62), Enes Efe (Anıl dk. 62), Berkay, Furkan, Tunahan, Yasin (Asrın dk. 89), Yiğithan, Eren, Cengizhan (Kubilay dk. 62), Berhan

Goller: Muhammet Enes (dk. 48), Berat Satır (dk. 77) (Fethiyespor)

ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Türkiye Kupası: Fethiyespor, Söke 1970 Spor Kulübü'nü eledi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz