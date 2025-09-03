Ziraat Türkiye Kupası: Fethiyespor, Söke 1970 Spor Kulübü’nü eledi!

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde Fethiyespor ile Söke 1970 Spor Kulübü kozlarını paylaştı. Fethiye Şehir Stadı'nda oynanan maçı, ev sahibi 2-0 kazandı.
Bu sonucun ardından Fethiyespor, kupada bir üst tura çıktı.
Stat: Fethiye Şehir
Fethiyespor: Hakan, Şahan, Serdar Ümit, Mehmet Kaan (Arda dk. 71), Oğuz, Onur (Emre dk. 60), Uğur (Serdarcan dk. 60), Nurettin (Bera dk. 84), Cihan (Berat dk. 71), Muhammet Raşit, Muhammet Enes
Söke 1970 Spor Kulübü: İbrahim (Güray dk. 89), Ali Arda (Fatih dk. 62), Enes Efe (Anıl dk. 62), Berkay, Furkan, Tunahan, Yasin (Asrın dk. 89), Yiğithan, Eren, Cengizhan (Kubilay dk. 62), Berhan
Goller: Muhammet Enes (dk. 48), Berat Satır (dk. 77) (Fethiyespor)