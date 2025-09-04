Dünyalar bizim olsun

Milli Takımımız 24 yıllık Dünya Kupası hasretini bitirmek için bugün ilk sınavına çıkıyor…E Grubu'nda Gürcistan, İspanya ve Bulgaristan ile zorlu bir mücadeleye girecek. Bugün 19.00'da Tiflis'te Gürcistan'a konuk olacak Bizim Çocuklar, Pazar günü grubun en güçlü ekibi İspanya'yı Konya'da ağırlayacak.Millilerin 1954 ve 2002'den sonra ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda da yer alabilmesi için grubu lider tamamlaması gerekiyor. 2. olması halinde 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla Mart 2026'da düzenlenecek play-off'tan çıkması gerekecek.Transfer sürecinde Suudi Arabistan ekibi NEOM'a gitmek isteyen ancak Galatasaray'dan izin çıkmadığı için bazı antrenmanlarda yer almayan ve lig maçına çıkmayan Barış Alper Yılmaz, Gürcistan karşılaşmasıyla sahada yer alacak. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın, bugünkü mücadelede 4-6-0 sistemiyle mücadele etmesi bekleniyor. İtalyan hocanın, gündemi oldukça meşgul eden bir sürecin ardından Benfica'dan Fenerbahçe'ye gelen Kerem Aktürkoğlu'nu merkezde forvet gibi oynatacağı öğrenildi.Türkiye, Gürcistan ile en son Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan F Grubu maçını Ay-Yıldızlı ekipgolleriyle kazanmıştı. Gürcistan'ın tek golünü iseatmıştı. Bugün 54 bin kişilik Boris Paichadze Stadı'ndaki maça ilgi büyük. Karşılaşma kapalı gişe oynanacak.