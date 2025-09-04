GÜRCİSTAN TÜRKİYE CANLI | A Milli Futbol Takımı, Gürcistan’a konuk oluyor! Montella’nın 11’i belli oldu...

EURO 2024'te çeyrek final oynayan Ay-Yıldızlılar, başarıyı sürekli kılmak ve 2002 Dünya Kupası'ndaki 3.'lüğün ardından yeniden ülkeyi sokaklara dökmek için E Grubu'nda Gürcistan, İspanya ve Bulgaristan ile zorlu bir mücadeleye girecek.

Bugün 19.00'da Tiflis'te Gürcistan'a konuk olacak Bizim Çocuklar, Pazar günü grubun en güçlü ekibi İspanya'yı Konya'da ağırlayacak. Gruptaki diğer maç 21.45'te Bulgaristan ile İspanya arasında oynanacak.

11'LER

GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

TÜRKİYE: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, İsmail, Hakan, Arda, Yunus, Kerem, Kenan.