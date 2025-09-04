Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri GÜRCİSTAN TÜRKİYE CANLI | A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'a konuk oluyor! Montella'nın 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 4.9.2025 17:46 Son Güncelleme: 4.9.2025 17:51

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'a konuk oluyor. Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Davide Massa düdük çalacak. Mücadelenin canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

EURO 2024'te çeyrek final oynayan Ay-Yıldızlılar, başarıyı sürekli kılmak ve 2002 Dünya Kupası'ndaki 3.'lüğün ardından yeniden ülkeyi sokaklara dökmek için E Grubu'nda Gürcistan, İspanya ve Bulgaristan ile zorlu bir mücadeleye girecek.

Bugün 19.00'da Tiflis'te Gürcistan'a konuk olacak Bizim Çocuklar, Pazar günü grubun en güçlü ekibi İspanya'yı Konya'da ağırlayacak. Gruptaki diğer maç 21.45'te Bulgaristan ile İspanya arasında oynanacak.

11'LER

GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

TÜRKİYE: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, İsmail, Hakan, Arda, Yunus, Kerem, Kenan.

