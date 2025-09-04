Yunus Akgün'den Gürcistan maçı sonrası açıklama: "Mükemmel bir ortam var"

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadelede Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından ay-yıldızlılarda Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

"Güzel bir başlangıç yaptık" diyen Yunus, "Kırmızı kart bizi üzdü ama kazanmasını bildik. Hakan ağabey ile yan yanaydık ve güldük. Hakan ağabey bu takımın kaptanı ve lideri. Böyle bir şey yok. Mükemmel bir ortam var. Bunu bozmaya çalışmayalım. Böyle devam etmek istiyoruz.

Önümüzdeki maçı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. İdmanlarda çalıştığımız goldü. Tam da istediğimiz oldu. Bunun analizini yapacağız. Kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah böyle devam edeceğiz." dedi.