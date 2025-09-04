Ziraat Türkiye Kupası: Erciyes 38 FK, Türk Metal 1963 Spor’u eledi!

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur maçında Erciyes 38 FK ile Türk Metal 1963 Spor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi 2-0 kazandı.

Erciyes 38 FK'ye turu getiren golleri; 32'nci dakikada Ethem, 47'nci dakikada ise Çağrı Yağız kaydetti. Kayseri temsilcisi bu sonucun ardından kupada bir üst tura yükseldi.

STAT: RHG Enertürk Enerji

ERCİYES 38 FK: Kadem Burak - Muhammed Eren, Ahmet Kağan, Muhammed Enes, Utku Burak (Dk.70 İsmail), Güney, Tugay (Dk. 80 Alperen), Eren (Dk. 60 Mehmet) , Çağrı Yağız, Hüseyin (Dk. 80 Ömer Turan), Ethem (Dk. 80 Utkan)

TÜRK METAL 1963 SPOR: Ercüment - Mert (Dk. 55 Muhammed Furkan), Koray Kerem, İlyas, Halil, Umut (Dk. 75 İbrahim), Onur Efe, Göktuğ Kağan, Oğuzhan (Dk. 75 Mustafa Kaan), Hamit, Fethi

GOLLER: Dk. 32 Ethem, Dk. 47 Çağrı Yağız (Erciyes 38 FK)