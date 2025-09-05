Etimesgutspor’da bayrak değişimi! Başkan Alimoğulları açıkladı: Hedef Süper Lig

Etimesgutspor'un yeni Başkanı Ömer Faruk Alimoğulları, göreve gelme nedenini ve kulübün hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Ankara'da doğup büyüdüğünü ve kente bir borcu olduğunu hissederek bu görevi üstlendiğini belirten Başkan, "Amacımız, bu semtin takımını süper lige taşıyararak Gençlerbirliği ve Ankaragücü'nden sonra üçüncü marka takım olup hak ettiği yere taşımak" dedi.

"ANKARA'YA BORCUM VAR, BEN BU ŞEHRİN ÇOCUĞUYUM"

Göreve gelme nedenini samimi bir dille açıklayan Başkan, "Ankara'da doğdum, büyüdüm. Bu şehir bana çok şey kattı, ben de ona karşılık vermek istiyorum. Etimesgut Spor, bu anlamda en önemli vasıtam" ifadelerini kullandı. Başkent'in üçüncü büyük takımı olma hedefinden bahseden Başkan, "İstanbul'da 5-6 büyük takım var, ama Ankara'da sürekli ve istikrarlı şekilde Süper Lig'de temsil edilen takım sayısı maalesef yetersiz. Gençlerbirliği, Ankaragücü var ama bir üçüncü takım hep eksik kaldı. İşte biz, Etimesgut Spor olarak bu eksiği tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.