Etimesgutspor’da bayrak değişimi! Başkan Alimoğulları açıkladı: Hedef Süper Lig

Etimesgutspor'un yeni Başkanı Ömer Faruk Alimoğulları, göreve gelme nedenini ve kulübün hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Ankara'da doğup büyüdüğünü ve kente bir borcu olduğunu hissederek bu görevi üstlendiğini belirten Başkan, "Amacımız, bu semtin takımını süper lige taşıyararak Gençlerbirliği ve Ankaragücü'nden sonra üçüncü marka takım olup hak ettiği yere taşımak" dedi.
"ANKARA'YA BORCUM VAR, BEN BU ŞEHRİN ÇOCUĞUYUM"
Göreve gelme nedenini samimi bir dille açıklayan Başkan, "Ankara'da doğdum, büyüdüm. Bu şehir bana çok şey kattı, ben de ona karşılık vermek istiyorum. Etimesgut Spor, bu anlamda en önemli vasıtam" ifadelerini kullandı. Başkent'in üçüncü büyük takımı olma hedefinden bahseden Başkan, "İstanbul'da 5-6 büyük takım var, ama Ankara'da sürekli ve istikrarlı şekilde Süper Lig'de temsil edilen takım sayısı maalesef yetersiz. Gençlerbirliği, Ankaragücü var ama bir üçüncü takım hep eksik kaldı. İşte biz, Etimesgut Spor olarak bu eksiği tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.
''3. BÜYÜK TAKIM OLACAĞIZ"
Başkentte güçlü bir üçüncü takım olma hedefinden bahseden Başkan, "İstanbul'da 5-6 takım var. Ankara'da Gençlerbirliği, Ankaragücü var ama istikrarlı bir üçüncü takım eksik. Biz o boşluğu doldurmak, Etimesgut Spor'u Gençlerbirliği ve Ankara Gücü'nün yanında Başkent'in 3. büyük takımı yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
YOL HARİTASI: ÖNCE 2. LİG, SONRA 1. LİG VE SÜPER LİG
Kulübün sportif hedeflerini açıklayan Başkan, "Öncelikle 2. Lig'e çıkmak, ardından hız kesmeden 1. Lig'e ve nihayetinde Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. Ancak sadece çıkmak değil, o liglerde kalıcı olmak da önceliğimiz. Bu nedenle hem altyapıyı güçlendiriyoruz hem de uzun vadeli bir kadro planlaması yapıyoruz" şeklinde konuştu.
"GEÇMİŞİ UNUTACAĞIZ GELECEĞE BAKACAĞIZ"
Eski yönetimle bir sorunları olmadığını ve geçmişi geride bırakmak istediklerini vurgulayan Başkan, Etimesgut Belediye Başkanı ile de uyum içinde olmak istediklerini söyledi. "Belediye başkanımızdan öncelikle manevi destek bekliyoruz. Maçlarımıza gelerek hem genç sporcularımıza moral verecek hem de birlik mesajı verecektir. Maddi konuları ise kendisinin takdirine bırakıyoruz" dedi.
"MADDİ DESTEK ARAMIYORUZ, GÜÇLÜ BİR YÖNETİMLE GELİYORUZ"
Kulübün mali yapısının güçlü olduğunun altını çizen Başkan, "Geçmişten kalan tüm borçları kapattık, şu an kulübün hiç borcu yok. Kendim ve yönetimimdeki arkadaşlarım, sektörümüzde Türkiye'nin en büyük 10 firmasından birinin sahibiyiz. Önemli iş insanı Ahmet Turgut başkan vekilimiz maddi manevi yanımızda. Cajun Corner, Köroğlu İşkembecisi, Köksallar Mobilya, Siba müşavirlik gibi önemli firmalar yönetim kurulunda. Bu işin maddi yükünü karşılayacak güce sahibiz. Kimseden maddi destek beklemiyoruz" açıklamasını yaptı.
TRANSFERLER TAMAMLANDI, SÜPER LİG TECRÜBESİ TAKIMA KATILDI
Sezon hazırlıklarını erkenden tamamladıklarını ifade eden Başkan, "9 yeni transfer yaptık. Transferlerimiz arasında Süper Lig tecrübesi olan, Kasımpaşa'dan Ramazan gibi isimler var. Ayrıca Cimi Durmaz gibi hem Süper Lig hem de yurt dışı tecrübesi olan değerli futbolcularımızı kadromuzda tutuyoruz. Kaptanımız Ömer Bozan'ın sözleşmesini yeniledik. Tüm transferleri uzun süredir scout ekibimizle planlayarak, titizlikle seçtik" diyerek kadronun iddiasını vurguladı.
"GÖZÜMÜZ SÜPER LİG'DE"
Sözlerini hedeflerini tekrarlayarak bitiren Başkan, "Gözümüzü Süper Lig'e diktik, kadromuzu ve planlamamızı da buna göre yaptık. İnşallah başaracağız. Tüm Etimesgutlular'dan ve Ankaralılardan destek bekliyoruz" çağrısında bulundu.