Trabzonspor, Benjamin Bouchouari’yi açıkladı!

Trabzonspor, Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari'yi transfer ettiğini duyurdu.

Bordo-Mavililerden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Benjamin Bouchouari'nin, kulübümüze kesin transferi konusunda AS Saint Etienne Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Açıklamanın devamında, ""Benjamin Bouchouari ile, opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir sezon için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2028-2029 futbol sezonu için 1.200.000.-EUR garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Bouchouari, 24/25 sezonunda çıktığı 26 maçta 1 gollük performans sergilemişti.