Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Benjamin Bouchouari'yi açıkladı!
Giriş Tarihi: 5.9.2025 17:56

Trabzonspor, Benjamin Bouchouari'yi açıkladı!

Yaz transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Saint Etienne'den Faslı oyuncu Benjamin Bouchouari transferini KAP'a bildirdi.

İHA
Trabzonspor, Benjamin Bouchouari’yi açıkladı!

Trabzonspor, Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari'yi transfer ettiğini duyurdu.

Bordo-Mavililerden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Benjamin Bouchouari'nin, kulübümüze kesin transferi konusunda AS Saint Etienne Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Açıklamanın devamında, ""Benjamin Bouchouari ile, opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir sezon için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2028-2029 futbol sezonu için 1.200.000.-EUR garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Bouchouari, 24/25 sezonunda çıktığı 26 maçta 1 gollük performans sergilemişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, Benjamin Bouchouari'yi açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz