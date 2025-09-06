Transfer haberi: Beşiktaş’ın soluna süper yıldız! Transferde pazarlıklar başladı...

MARIO KİMSEYİ BEĞENMİYOR

Öte yandan Beşiktaş, transfer yapabilmek için kadroda düşünülmeyen Joao Mario için henüz iyi haber alamadı. Portekizli futbolcu, ayrılık için seçenekleri olmasına rağmen takımda kalmak istiyor. Mario için Arap yarımadasından kulüplerin ilgisi var.