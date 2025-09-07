Fenerbahçe’den yeni teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir etkinlikte sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktör arayışlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçmişten bugüne teknik adam tercihlerini değerlendiren Koç, yerli ve yabancı adaylar arasında yürütülen süreç hakkında bilgi verdi.



"O GÜN AYKUT KOCAMAN'LA DEVAM ETMELİYDİK"



Ali Koç, başkanlığının ilk dönemine atıfta bulunarak, "Aykut hoca Fenerbahçe'yi ikinci yapmıştı. Transfer yapamıyorduk hatırlarsanız. Sattığımız kadar alabiliyorduk. O günlerden bu günlere geldik. O dönem Aykut Kocaman ile devam etmeliydik" ifadelerini kullandı.



"Ama o günün şartlarına dönerseniz, kupa finalinde Akhisar'a kaybetmiştik. İnsanlar oynanan futboldan memnun değildi. Tıpkı Jose Mourinho'da olduğu gibi. Değişim gerekiyordu. Bir sene daha beklemeliydim." diyerek pişmanlıklarını dile getirdi.