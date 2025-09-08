Tayyip Talha G.Antep’e kiralandı

Beşiktaş, 2022 yılında Adana Demirspor'dan 1.5 milyon Euro bonservisle kadroya katılan ancak geçen sürede dikiş tutturamayan Tayyip Talha Sanuç için Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile anlaşmaya vardı.
Bu sezonun kadro planlamasında yer almayan 25 yaşındaki stoper, Güney temsilcisine sezon sonuna kadar kiralandı. Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada "Yeni transferimiz Tayyip Talha Sanuç, resmi sözleşmeye imza attı. Oyuncumuza kulübümüze hoş geldin diyoruz
" denildi. Tayyip Talha'nın, Beşiktaş ile 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.