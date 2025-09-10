Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Domenico Tedesco sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ve yardımcıları sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası teknik direktörlük görevine dün İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco'yu getirilmişti.

Sarı-lacivertli kulüp, Tedesco'nun yardımcılarıyla birlikte bugün sağlık kontrolünde geçtiğini açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve yardımcıları, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Öncelikle kan tetkikleri yapılan Tedesco ve yardımcılarının sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti. Kontroller; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerle tamamlandı" ifadelerine yer verildi.

