Tedesco, Fenerbahçe’nin ikinci İtalyan teknik direktörü oldu!

Jose Mourinho'yla yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Domenico Tedesco, kulüp tarihinin 79. teknik direktörü oldu. İtalyan çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulüpteki 42. yabancı teknik adam olarak da kayıtlara geçti.

Fenerbahçe'nin 118 yıllık tarihinde daha önce 41 yabancı, 37 da Türk teknik adam görev aldı.

Sezona Jose Mourinho'yla başlayan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in Benfica ekibine elenmesinin ardından Portekizli çalıştırıcıyla yolları ayırmış, ligde oynanan Gençlerbirliği müsabakasına Zeki Murat Göle yönetiminde çıkmıştı.

KULÜP TARİHİNDEKİ İKİNCİ İTALYAN

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki ikinci İtalyan çalıştırıcı oldu.

1999-2000 sezonunda takımı yöneten Çek asıllı İtalyan çalıştırıcı Zdenek Zeman, kulüp tarihindeki ilk İtalyan teknik adam olarak kayıtlara geçmişti. Zeman, takımın başında 10 lig maçına çıkarken, sarı-lacivertlilerde en kısa süre görev yapan antrenörlerden birisi oldu.

Fenerbahçe, 1998-1999 sezonu öncesinde İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'yi de İstanbul'a getirmiş ancak daha sonra anlaşma sağlanamamıştı.