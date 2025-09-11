Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş, iki eksikle çalıştı!
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda iki isim yer almadı.

Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk yarım saati basına açık yapılan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma ve istasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Başakşehir maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Kartal'da sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu antrenmanda yer almadı.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

