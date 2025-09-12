Hatayspor, Erokspor’u 4 golle geçti!

1. Lig'in 5. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 4-1'lik skorla geçti.8. dakikada Hatayspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topta araya giren Alper, pasını savunma arkasına sarkan Recep Niyaz'a aktardı. Sol taraftan ceza sahasına giren Recep'in bekletmeden pasında penaltı noktasından Kayode'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-026. dakikada sol tarafta aldığı topla çizgiye inen Hayrullah'ın kale önüne çevirdiği topta Amilton vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 2-051. dakikada sağ tarafta aldığı topla ceza sahasına giren Okoronkwo, pasını penaltı noktası üzerindeki Rui Pedro'ya aktardı. Rui Pedro da topu sol çaprazdaki Bamgboye'nin önüne bıraktı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-162. dakikada sağ taraftan Recep'in ortasında kaleci Bekaj topu sektirdi. Pozisyonun devamında penaltı noktasının solunda topu alan Alper, kaleci Bekaj'dan sıyrılıp meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-172. dakikada Amilton'un savunma arkasına attığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode, kaleci Bekaj'dan sıyrılıp meşin yuvarlağı boş filelerle buluşturdu. 4-1Stat: Esenler EroksporHakemler: Mehmet Ali Özer, Mehmet Pekmezci, Hasan ErdoğanEsenler Erokspor: Birkan Tetik, Eray Korkmaz, Tugay Kacar, Nzaba, Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar, Amilton (Harun Genç dk. 81), Alper Karaman (Kanga dk. 74), Recep Niyaz (Jack dk. 64), Berat Luş (Faye dk. 64), Kayode (Catakovic dk. 81)Yedekler: Ertuğrul Çetin, Yunus Emre Bal, Altar Han Hidayetoğlu, Yusuf Yücer, Enes IşıkTeknik Direktör: Osman ÖzköylüHatayspor: Bekaj, Kilama, Recep Burak Yılmaz (Ersin Aydemir dk. 81), Cengiz Demir (Ünal Emre Durmuşhan dk. 81), Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak, Baran Sarka (Yiğit Ali Buz dk. 81), Oğuzhan Matur (Selimcan Temel dk. 46), Rui Pedro, Bamgboye, Okoronkwo (Deniz Aksoy dk. 73)Yedekler: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Melih Şen, Mustafa Said AydınTeknik Direktör: Hugo AlmeidaGoller: Kayode (dk. 8 ve 72), Amilton (dk. 26), Alper Karaman (dk. 62) (Esenler Erokspor), Bamgboye (dk. 51) (Hatayspor)Sarı kartlar: Recep Niyaz, Harun Genç (Esenler Erokspor), Abdulkadir Parmak, Rui Pedro, Oğuzhan Matur, Sarka (Hatayspor)