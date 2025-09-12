Yeniden aşkın olayım!

Tottenham ile Avrupa Ligi'nde oynanan maçta geçen sezon çapraz bağları kopan ve 281 gün sonra sahalara dönen Mauro İcardi, üç maçtır ikinci yarıda oyuna giriyor. Fizik olarak henüz yüzde yüz hazır hale gelmeyen İcardi, ilk 11 için biraz daha bekleyecek. Arjantinli yıldızın bir diğer bekleyişi ise sözleşmesi için sürüyor. 2023 yazında PSG'den 10 milyon Euro karşılığında bonservisi alınan yıldız futbolcu, 3 yıllık imza atmıştı. Sözleşmede iki taraflı için de geçerli herhangi bir opsiyon bulunmuyor. 10 milyon Euro kazanan İcardi, Galatasaray'dan teklif almazsa sezon sonunda serbest kalacak. Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen 32 yaşındaki golcü, İstanbul'da evini değiştirdi ve sevgilisi China Suarez'le yeni bir düzen kurdu. Transfer dönemini kapatan sarı-kırmızılı yönetimin devre arasına kadar önceliği İcardi olacak ve yıldız oyuncunun takımdaki geleceği hakkında karar verilecek.

ASLANTEPE'DEN 3 MİLYAR TL

İç sahada maçlarını kapalı gişe oynayan Galatasaray, 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyar 77 milyon TL stat geliri elde etti. Loca, VIP ve kombine hasılatında yüzde 24 artış sağlayan sarı-kırmızılı kulüp, RAMS Park'ın kapasitesini 53 bin 978 kişiye çıkardı. Devler Ligi'nde en az 4 maça (Liverpool, Bodo- Glimt, Gilloise, Atletico Madrid) ev sahipliği yapacak Aslantepe para basmaya devam edecek.